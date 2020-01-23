Тула, , 12:27 — REGNUM Комплекс противоэпидемических мероприятий против коронавируса из Китая введён на территории Тульской области. Об этом говорилось на совещании, которое 22 января провёл губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы по региону.

По информации начальника управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, в настоящее время в регионе сезонный рост гриппа и ОРВИ не зарегистрирован. Однако, уточнил руководитель регионального минздрава Алексей Эрк, учреждения здравоохранения региона обеспечены всем необходимым на случай роста заболеваемости. Глава региона дал поручение усилить профилактику, прежде всего, в образовательных учреждениях региона.

На совещании также обсуждалась ситуация с распространением нового вируса, который в Китае уже унёс жизни 17 человек. В России вирус пока не регистрировался.

Алексей Дюмин отметил, что КНР — инвестиционный партнер Тульской области, на территории региона есть предприятия, на которых работают граждане КНР. Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора, в области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организована профилактическая работа совместно с минздравом Тульской области.

Губернатор поручил также усилить работу с турагентствами по информированию жителей региона, выезжающих в страны, где зафиксированы случаи заболевания, о способах профилактики