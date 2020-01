Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Причиной кончины популярного американского исполнителя в стиле «рэп» Джареда Хиггинса, более известного под псевдонимом Juice WRLD, стала передозировка наркотическими веществами. Об этом 23 января сообщил телеканал Fox News со ссылкой на судмедэкспертов.

«Смерть Хиггинса наступила в результате передозировки оксикодоном и кодеином», — приводит телеканал сообщение американских врачей.

Напомним, рэпер Juice WRLD скончался в Чикаго 8 декабря минувшего года. Исполнителю стало плохо в аэропорту, и он был доставлен в расположенную рядом больницу, однако спасти музыканта не удалось.

Также напомним, исполнитель больше всего известен по синглам Lucid Dreams и All Girls Are the Same, и успел записать два студийных альбома. Также мае 2018 года Juice WRLD получил престижную американскую премию Billboard Music Awards в номинации «Лучший новый артист».