Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM В акимате (администрации) Нур-Султана опровергли информацию о якобы назначении выходных дней с 23 по 26 января 2020 года. Об этом 23 января написала руководитель пресс-службы акимата города Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.

«Сообщение, рассылаемое в мессенджерах по поводу приостановления работ всех организаций, является фейком», — написала пресс-секретарь. Она также призвала верить только официальным сообщениям.

Отметим, 23 января жители Нур-Султана начали активно распространять информацию в мессенджерах и социальных сетях о выходных днях от якобы администрации города. В сообщении утверждается, что 23−26 января объявляются выходными днями из-за непогоды.