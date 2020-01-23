Пекин, , 12:09 — REGNUM Китайские власти приняли решение о полной временной приостановке автобусного и водного сообщения с городом Ухань из-за вспышки пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 23 января сообщает минтранс Китая.

Также, ранее продажу билетов на скоростные поезда, которые идут в китайский город Ухань (место, где впервые был обнаружен новый коронавирус), приостановил железнодорожный оператор Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, у гражданина России, который 22 января с повышенной температурой прибыл из Китая в Санкт-Петербург, не обнаружили лабораторных и клинических признаков заболевания новой пневмонией, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

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