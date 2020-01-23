Ташкент, , 11:54 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало НКО «Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа», сообщили 22 января в пресс-службе фонда.

Отмечается, что целью создания организации является формирование равных условий для СМИ, содействие их развитию и защита прав журналистов и блогеров.

Кроме того, фонд намерен участвовать в создании механизмов самоуправления сообщества СМИ. В приоритетные задачи НКО также входит оказание технической, юридической, организационной и другой помощи журналистам и блогерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил агентству информации и массовых коммуникаций республики проработать вопрос о смягчении наказания за клевету.

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