Давос, Швейцария, , 12:05 — REGNUM Эпидемия цифрового аутизма наблюдается среди современной молодёжи из-за постоянного потребления цифрового контента. Это грозит разделить человечество «на глупых и умных», заявил руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов в ходе делового завтрака Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При постоянном потреблении контента в мозгу активна центральная исполнительская сеть, то есть ответственные за мышление области мозга остаются без энергии. Иначе говоря, мозг впадает в спячку, человек редко включает голову, отметил он.

К подростковому возрасту дети в России и США находятся онлайн около 70% времени, наступила по сути эпидемия цифрового аутизма. Молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт, сказал Курпатов.

В дальнейшем это приведёт к тому, что мир разделится «на глупых и умных», а не только на бедных и богатых, заключил он.

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