Бангкок, , 11:52 — REGNUM Таиландские власти считают, что в стране существует высокий уровень защиты от нового китайского коронавируса, и просят туристов не беспокоиться из-за него. Об этом 23 января сообщили в туристическом управлении Таиланда (ТАТ).

«Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило, что вспышки коронавируса в стране не было, и посоветовало общественности не беспокоиться», — приводит «Интерфакс-туризм» сообщение ТАТ.

Также в нем напоминается, что в стране есть отлаженная система эпидемиологического надзора и скрининга по выявлению заболеваний, которые вызывают бетакоронавирусы MERS-CoV и SARS-CoV, птичий грипп и другие.

«Если в дальнейшем будут замечены симптомы, схожие с новой китайской пневмонией, пациенты будут немедленно госпитализированы», — заверили в ТАТ.

При этом в управлении уточнили, что 3 января в четырех международных аэропортах Таиланда (Суварнабхуми и Дон Муанг в Бангкоке, в Чиангмае и на Пхукете) стоят инфракрасные тепловые камеры, досматривающие всех пассажиров в круглосуточном режиме. Именно эта система позволила оперативно идентифицировать коронавирус у двух туристов из китайского города Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайские врачи разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.