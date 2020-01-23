Ташкент, , 11:38 — REGNUM Ночные клубы в Ташкенте помогают развивать туризм и увеличивают доходы города. Об этом заявил заместитель хокима (мэра) Ташкента Элбек Шукуров, сообщает 23 января издание UPL24.

«Ташкенту нужны ночные клубы. Необходимо только обеспечить безопасность посетителей», — считает замглавы города. По его словам, обеспечение безопасности посетителей является главным условием работы подобных заведений.

Напомним, в июле 2019 года в Узбекистане принято постановление правительства, направленное на повышение безопасности в развлекательных заведениях, работающих в ночное время.

В частности, в ночное время разрешается работать заведениям, которые имеют систему видеонаблюдения со сроком хранения записей не менее 30 дней. Объект также должен иметь аптечку, средства пожаротушения и другие элементы по обеспечению безопасности.

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