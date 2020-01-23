Ухань, Китай, , 11:36 — REGNUM Успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, разработали китайские врачи. Об этом 23 января сообщает информационный портал Sina.

По данным источника, успешное лечение пневмонии нового типа производится путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО) и оно уже было с высоким положительным результатом опробовано в административном центре провинции Хубэй, где в настоящее время зарегистрировано наибольшее число заболевших новым вирусом, городе Ухане (место, где вирус был впервые обнаружен).

Также сообщается, что первым, спасенным со помощью нового метода, стал 53-летний мужчина, до того находившийся в критическом состоянии. В настоящий момент его состояние стало стабильным и улучшается, а врачи уже говорят о скором его выпуске из карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество людей, которые заболели пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, выросло в КНР на 14:00 по местному времени (09:00 мск) до 617 человек.