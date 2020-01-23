Москва, , 11:35 — REGNUM Лучшим сотрудникам столичной полиции вручили награды. Знаки отличия, почетные грамоты и звания стражам порядка вручили 23 января на коллегии ГУ МВД по Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Званием «Почётный работник правоохранительных органов города Москвы» были награждены начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, подполковник полиции Андрей Кузнецов и помощник командира полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве, майор полиции Артур Байков.

Знак отличия «за безупречную службу городу Москве» получили начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Москвы, полковник полиции Сергей Шарпар и помощник командира 2 оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Сергей Пензев.

Также пятерым сотрудникам ГУ МВД по Москве была вручена благодарность мэра столицы Сергея Собянина. Ещё один сотрудник — командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы, подполковник полиции Юрий Ушнов был удостоен почётной грамотой правительства столицы.

В номинации «Лучшее УВД по административному округу» было признано управление внутренних дел по Юго-Западному административному округу столицы. Второе место заняло УВД по Северо-Западному административному округу столицы. Замыкает тройку лидеров УВД по Южному административному округу.

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