Брянск, , 11:33 — REGNUM 21 случай гриппа зарегистрирован в Брянской области на 20 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора. Заболевания вызваны вирусами А (Н1N1 — свиной грипп) и В.

За период с 13 по 19 января по области зарегистрирован 5 732 случая ОРВИ и гриппа. Превышение эпидемического порога отмечается в возрастных группах 7−14 лет и старше 15 лет.

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 4,9%.