Ставрополь, , 11:35 — REGNUM На Ставрополье вынесли приговор бывшему полицейскому, который вымогал деньги у обвиняемого по уголовному делу. Он признан виновным по двум эпизодам мошенничества, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что в апреле 2019 года осужденный Шамиль Канаматов — на тот момент следователь следственного отдела МВД России по Предгорному району — предложил помощь обвиняемому в незаконном обороте наркотиков. Он пообещал добиться для него смягчения меры пресечения до домашнего ареста, но попросил за это 50 тыс. рублей. Деньги полицейский получил от матери обвиняемого и оставил их себе.

В мае того же года Канаматов вновь предложил обвиняемому свою помощь — на этот раз за 800 тыс. рублей пообещал поспособствовать в назначении ему судом условного срока наказания. Позже он получил от матери обвиняемого требуемую сумму.

Однако перед этим женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве, и при передаче денег полицейский был задержан сотрудниками ФСБ и собственной безопасности краевого главка МВД России. Суд приговорил Канаматова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 40 тыс. рублей.

Читайте также: На Ставрополье осудят автоинспектора за получение взяток от бизнесменов