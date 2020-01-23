Москва, , 11:36 — REGNUM Движение в районе Болотной площади и Садовнической набережной в центре Москвы ограничено до 15 апреля. Об этом 23 января сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения вводятся в связи с прокладкой инженерных сетей.

До 15 апреля движение будет ограничено на следующих участках: от дома 14, строение 4 по Софийской набережной до дома 16/5 по Болотной площади (одна полоса с ликвидацией парковочного пространства); на Софийской набережной от дома 6, строение 1 до дома 14, строение 3 (одна полоса с организацией движения по одной полосе в каждом направлении); а также на участках Садовнической набережной в районе домов номер 7, 15, 37, 52/45, 49, от дома 58 до дома 80/2 и от дома 69 до дома 75 (одна полоса); пересечении Садовнической набережной и Комиссариатского переулка (одна полоса с обустройством временных уширений).

Ограничения действуют с 22 января по 15 апреля круглосуточно.

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