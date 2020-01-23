Москва, , 11:28 — REGNUM В Москве врачи удалили большую опухоль 78-летней пациентке из Подмосковья, сообщает пресс-служба Городской клинической больницы №15.

Пенсионерка обратилась в больницу с жалобами на боль в области живота. Выяснилось, что симптомы беспокоили её 20 лет. Пациентку обследовали и выявили опухоль брюшной полости.

«Мы удалили опухолевидное образование правого яичника размерами 30×35 см и весом 15 кг», — сообщил заведующий хирургического отделения Константин Ржебаев.

Сообщается, что женщину вылечили и выписали.