Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM Администрация Екатеринбурга не стала прерывать рабочий процесс из-за звонка о минировании здания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание прошли сапёры и кинологи с собакой. Особое внимание сотрудники чрезвычайных служб уделили неизвестному рюкзаку на четвёртом этаже здания — впрочем, оказалось, что сумку оставил журналист одного из информационных агентств города.

Невзирая на сообщение о минировании, в здании продолжается работа. Эвакуация не проводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз мэрию «лжеминировали» 16 января 2020 года. Из здания горадминистрации тогда вывели более 700 человек.

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