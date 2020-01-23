Пекин, , 11:24 — REGNUM До 617 выросло в КНР на 14:00 по местному времени (09:00 мск) количество людей, которые заболели пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Это следует из данных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, обнародованных 23 января к этому времени.

Также уточняется, что наибольшее число заболевших в центральной китайской провинции Хубэй, где заболело 444 человека. При этом административный центр провинции — город Ухань, место, где впервые было выявлено данное заболевание. Здесь же произошли все 17 летальных случаев, связанных с новым штаммом коронавируса.

Далее следуют провинция Гуандун (32 заболевших) и города Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

Кроме этого, указывается, что в настоящее время случаи пневмонии нового типа выявлены во всех административно-территориальных единицах КНР, исключая Синьцзян-Уйгурский и Тибетский автономные районы и провинцию Цинхай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у гражданина России, который с повышенной температурой прибыл из Китая в Санкт-Петербург, не обнаружили лабораторных и клинических признаков заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.