Ирвайн, США, , 11:22 — REGNUM Ведущий геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан опроверг слухи о том, что в игре появится система банов (блокировки) персонажей. Об этом он сообщил 22 января на официальном форуме Blizzard Entertainment.

По словам Каплана, разработчики не хотят и не планируют в ближайшее время добавлять в игру систему банов. Вместо этого они постараются изменить баланс героев, чтобы сделать соревновательную часть Overwatch более интересной.

Напомним, Overwatch — это многопользовательский шутер от компании Blizzard Entertainment. Его релиз состоялся в 2016 году.

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