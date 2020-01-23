Воронеж, 23 января 2020, 11:21 — REGNUM В Воронеже общественники выступили с критикой организации платных парковок — по их мнению, договор концессии не выгоден в том числе и администрации города, а проблему пробок они не решают.
Как сообщили «Вести-Воронеж», аналитическую записку, в которой изложены доводы против работы платных парковок в Воронеже и предложено решать «комплексно» проблемы загруженности города, составили в Общественной палате города. Аналитическая записка, как сообщается, направлена в адрес главы Воронежа Вадима Кстенина.
В пресс-службе администрации Воронежа уже заявили, что информация о подготовке аналитической записки в Общественной палате города «не соответствует действительности».
Также в администрации города опровергли данные о том, что гордума, якобы, выступила с инициативой расторжения договора концессии на платные парковки.
Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в Воронеже заработали с 1 октября 2018 года — их введение аргументировали, прежде всего, необходимостью освободить город от пробок.