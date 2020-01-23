Воронеж, , 11:21 — REGNUM В Воронеже общественники выступили с критикой организации платных парковок — по их мнению, договор концессии не выгоден в том числе и администрации города, а проблему пробок они не решают.

Как сообщили «Вести-Воронеж», аналитическую записку, в которой изложены доводы против работы платных парковок в Воронеже и предложено решать «комплексно» проблемы загруженности города, составили в Общественной палате города. Аналитическая записка, как сообщается, направлена в адрес главы Воронежа Вадима Кстенина.

«Администрация за какие-то там 25% подключает весь свой государственный аппарат пытается штрафовать людей. Как минимум, это абсурдно, когда десятки тысяч людей игнорируют и голосуют рублём против этих платных парковок, продолжать дальше менять законодательство, которое в корне противоречит с федеральным законодательством», — цитируют «Вести-Воронеж» члена инициативной группы «Нет платным парковкам» Сергей Рыжков.

В пресс-службе администрации Воронежа уже заявили, что информация о подготовке аналитической записки в Общественной палате города «не соответствует действительности».

"По имеющейся информации, общественная палата как субъект общественного контроля не готовила и не направляла подобных документов. Насколько мы понимаем, отдельные СМИ оперируют неким вордовским файлом, в котором указаны конкретные авторы. Мы допускаем, что это их личное мнение. Но даже этот документ до настоящего времени в администрацию ни в каком виде не поступал», — заявили в пресс-службе мэрии.

Также в администрации города опровергли данные о том, что гордума, якобы, выступила с инициативой расторжения договора концессии на платные парковки.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в Воронеже заработали с 1 октября 2018 года — их введение аргументировали, прежде всего, необходимостью освободить город от пробок.