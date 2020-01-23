Пермь, , 11:16 — REGNUM В Перми с начала 2020 года выпало уже 61 мм осадков — 135% от месячной нормы. Январь в краевой столице стал самым снежным за последние 19 лет (после 2001 года), сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

В городе активно ведется работа по уборке снега. В ночь на 23 января на улицах работало 285 единиц техники. Объем вывезенного снега составил 15 тыс. кубометров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Содержание улично-дорожной сети проверяет специнспекция. Проверено 177 объектов, в большинстве (98 случаев) выявлены нарушения. В лидерах антирейтига Мотовилихинский, Свердловский и Ленинский районы.

Основными нарушениями названы несвоевременное прометание пешеходных тротуаров, расчистка пешеходных переходов, отсутствие разрывов в валах снега на остановочных комплексах.