Лондон, , 11:16 — REGNUM Компания Modiphius Entertainment выпустит настольную ролевую игру по мотивам франшизы Dishonored. Об этом 22 января сообщило игровое издание Kotaku.

Игра будет основана на той же системе, которую разработчики использовали в Star Trek Adventures и Conan, своих предыдущих проектах. Dishonored: The Roleplaying Game выйдет летом 2020 года.

Напомним, Dishonored — это серия игр в жанре стелс-экшен от компании Arkane Studios. В них геймеры берут на себя управление Корво Аттано, бывшим защитником Императрицы и обладателем таинственных магических способностей.

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