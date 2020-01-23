Москва, , 11:10 — REGNUM Стендап-комик Александр Долгополов, деятельностью которого заинтересовалась полиция, уехал из России. Об этом заявил его адвокат Леонид Соловьёв.

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Юрист пояснил, что это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств.

«Он действовал на опережение, это его личный выбор», — добавил адвокат, слова которого приводит РБК.

Куда уехал Долгополов, не уточняется. Также Соловьёв добавил, что говорить о его возможном возвращении, пока всё не уляжется, преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комик-стендапер Александр Долгополов опубликовал в соцсети документ, из которого следует, что в один из клубов Санкт-Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нём. Уточняется, что выступлением комика у руководства петербургского клуба HopHead top room поинтересовался замначальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России «Орехово-Зуевское», майор полиции Ряполов.

Вероятно, интерес полиции вызвало выступление комика, в котором он шутил с использованием нецензурных слов об Иисусе, Деве Марии и президенте РФ Владимире Путине.