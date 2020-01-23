Токио, , 11:10 — REGNUM Новым проектом во вселенной Kingdom Hearts станет мобильная игра с рабочим названием Project Xehanort. Об этом сообщается 23 января на одноимённой странице в Twitter.

https://twitter.com/projectxehanort/status/1220149192552861696

Релиз игры состоится весной 2020 года. Ожидается, что она выйдет на iOS, Android и Amazon.

Напомним, Xehanort (Зеанорт) — это главный антагонист серии игр Kingdom Hearts. Вероятно, новый проект будет посвящён этому персонажу.

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