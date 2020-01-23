Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Создатели Half-Life: Alyx уверены, что игра выйдет в срок. Об этом 22 января сообщило игровое издание Kotaku.

Разработчики заявили, что игра полностью готова, «за исключением нескольких финальных сцен». Сообщается, что многие сотрудники Valve уже полностью прошли Alyx и остались довольны своим творением.

Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. Игра будет доступна на PC, на платформе виртуальной реальности SteamVR.

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