Ташкент, , 11:03 — REGNUM Использование труда несовершеннолетних в Узбекистане на работах, вредных для здоровья ребенка, будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет при повторном привлечении к ответственности за данное нарушение. Об этом говорится в соответствующем законе, подписанном президентом республики 22 января.

Данное уголовное преступление также наказывается штрафом в размере 25 базовых расчетных величин (БРВ) ($585) или лишением определенного права сроком до трех лет.

Кроме того, уголовным также становится повторное принуждение к труду в какой-либо форме. Оно будет наказываться штрафом в размере 100−150 БРВ ($2338−3507) или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением определенного права на срок до двух лет.

Отметим, вышеуказанный закон вступает в силу спустя три месяца со дня его официального опубликования 23 января. В настоящее время повторное использование труда несовершеннолетнего наказывается штрафом в размере 20−30 БРВ ($467 — $701).