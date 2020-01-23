Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Стендап-комик Александр Долгополов, попавший под пристальное внимание правоохранительных органов после выступления в одном из клубов Петербурга с шутками про религию и власть, покинул Россию. Об этом этом в четверг, 23 января, сообщил адвокат Леонид Соловьев изданию «РБК».

Заявление, поступившее в полицию Московской области, было подано в связи с выступлением стендапера, которое состоялось в феврале 2019 года в петербургском клубе HopHead top room.

Как следует из документа, пользователю интернета, жителю Орехово-Зуево из Подмосковья, не понравилась часовая видеозапись выступления артиста, которая была выложена в сеть. В своем номере Долгополов шутит на религиозную и политическую темы, а также обильно использует матерные слова.

«Он действовал на опережение, это его личный выбор. Так как пока ему ничего не вменяют, он спокойно прошел погранконтроль», — сказал юрист, комментируя выезд комика за границу.

Видеозапись выступления артиста, размещенную на «ютубе» в феврале 2019 года, посмотрели более 2,3 млн человек.

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