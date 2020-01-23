Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Valve назвала «лучшие новинки декабря 2019 года». В список попали Darksiders Genesis, Red Dead Redemption 2 и Hades, сообщалось 22 января в Steam.

В число лучших также попали: Dragon Quest Builders 2, Ashen, GTFO, Halo: The Master Chief Collection и др. Среди бесплатных новинок компания отметила: Ylands, Paunch, Ironsight, Endless World Idle RPG и Inferna.

Напомним, Steam — это крупнейший в мире сервис цифровой дистрибуции игр. Он был запущен в 2003 году.

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