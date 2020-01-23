Владикавказ, , 11:01 — REGNUM В 2020 году в Северной Осетии получат жилье по программе ликвидации ветхих и аварийных жилых домов 36 семей, проживающих в Дигорском и Правобережном районах. На эти цели будет направлено свыше 56 млн рублей из федерального бюджета, остальные свыше 9 млн рублей поступят из республиканского бюджета, пишет портал «Слово».

Как отметил в ходе заседания правительства министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев, строительство домов для переселенцев из аварийного жилья начнется уже весной. В Правобережном районе получат новые квартиры 32 семьи, в Дигорском — четыре.

Ранее глава министерства сообщал, что власти Северной Осетии расселят из аварийного жилья до 1 сентября 2025 года 1117 человек, проживающих в 419 квартирах.

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