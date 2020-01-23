Владивосток, , 11:00 — REGNUM Летчики 22-го истребительного авиационного полка, базирующегося на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, провели учебно-тренировочные полеты в ночное время суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Полёты выполнялись на высотных перехватчиках МиГ-31БМ, истребителях-перехватчиках Су-30М2 и фронтовых истребителях Су-35С. В ходе выполнения полётов лётчики отработали технику ночного пилотирования и ведение воздушного боя на больших и малых высотах.

Кроме того, летным и инженерно-техническим составом были отработаны действия по подготовке и вылету дежурных смен.

Как сообщало ИА REGNUM, под Хабаровском вертолётчики отработали пилотирование в сложных условиях.