Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM У гражданина России, который с повышенной температурой прибыл из Китая в Санкт-Петербург, не обнаружили лабораторных и клинических признаков заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 23 января сообщили в Роспотребнадзоре.

Также там уточнили, как передаёт РИА Новости, что в настоящее время продолжается диагностика данного гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении китайской провинции Хубэй и города Ухань, где зафиксировали вспышку коронавируса.

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