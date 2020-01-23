Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM У гражданина России, который был срочно госпитализирован 22 января из аэропорта «Пулково», смертельный китайский коронавирус не подтвердился. У мужчины диагностировано ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 января представитель Роспотребнадзора.

«Коронавирус не подтвердился. У мужчины ОРВИ. Состояние стабильное, врачи продолжают лечение», — отметила собеседница агенства.

Врачи продолжат лечение этого 23-летнего петербуржца, которого вчера экстренно эвакуировали из аэропорта в Боткинскую больницу, после того как в полете из Шанхая он почувствовал себя плохо. Мужчина сдал анализы на азиатский коронавирус, но диагноз не подтвердился.

В главную инфекционную клинику Петербурга ранее также был доставлен 20-летний гражданин КНР. Однако вечером в среду лабораторные анализы не подтвердили у туриста опасного заболевания, у него также обычное ОРВИ.

Напомним, в КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся, из-за чего 17 из 541 заболевших погибли.

В Петербурге усилен контроль — всех прилетающих из Китая и азиатских стран обследуют с помощью тепловизора на предмет высокой температуры тела.

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