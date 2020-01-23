Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Новосибирские власти призвали родителей к совместной работе с руководством школы по организации качественного питания учащихся. Об этом на мультидисциплинарной конференции заявил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

По официальным данным, питание в школах города осуществляют муниципальные и коммерческие комбинаты: в 2016 году они обслуживали 90 школ, сейчас — 141. К сегодняшнему дню комплексно отремонтированы 15 школьных столовых, планируется ввод системы видеонаблюдения, для учета питающихся практически везде введена автоматизированная система расчётов.

Ахметгареев отметил, что с каждым годом увеличивается количество детей с пищевыми аллергиями и заболеваниями обмена веществ. С 2018 года на лабораторные экспертизы продуктов питания, поступающих в образовательные учреждения, выделяется 2,5 млн рублей.

В департаменте отметили, что перед всеми образовательными учреждениями города стоит задача: объединить усилия руководителей и родителей, рекомендовано ввести систему родительского контроля.

Отметим, что в школах Новосибирска обучается 176 тысяч детей, в дошкольных образовательных учреждениях — 90 тысяч. Ежегодный прирост — 10 тысяч в год. По прогнозам, к 2025 году в школах города будут обучаться 225 тысяч детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, чтобы обеспечить школьников младших классов Новосибирска бесплатным горячим питанием, потребуется около миллиарда рублей.

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