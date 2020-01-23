Женева, Швейцария, , 10:52 — REGNUM Реклама электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая электронные сигареты, должна быть ограничена государствами мира. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Электронные сигареты: насколько они опасны?», опубликованном в Женеве.

Эксперты ВОЗ указали на вред ЭСДН для здоровья и призвали ввести контроль за торговлей и продвижением этой продукции на государственном уровне. Более чем в 30 странах мира ЭСДН уже запрещены, а другие страны рассматривают их возможный запрет ради заботы о здоровье молодёжи.

В сфере бизнеса однозначно необходимо регулирование, связанное с рекламой ЭСДН, поддержкой этой продукции и продвижением на рынке, подчеркивается в бюллетене.

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