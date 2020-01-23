Москва, , 10:46 — REGNUM Главная причина глобального потепления — результат загрязнения, вызванного деятельностью человека. Так считают 67% жителей России, показал опрос «Левада-центра».

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По мнению 25% опрошенных, это результат естественных процессов, которые не связаны с деятельностью человека. 7% затрудняюсь ответить.

Проблемы окружающей среды затрагивают граждан РФ. Среди основных проблем респонденты называют загрязнение воздуха (25%) и воды (15%), генетически модифицированные продукты (12%) и утилизацию бытовых отходов (11%).

В опросе 12 — 18 декабря 2019 года приняли участие 1608 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, основной угрозой для человечества в XXI веке станет загрязнение окружающей среды, считают 48% жителей России.

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