Благовещенск, , 10:48 — REGNUM Депутаты заксобрания Приамурья приняли законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним покупателям электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания Амурской области.

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Проект областного закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Амурской области» депутаты приняли в двух чтениях, нарушение закона грозит продавцам штрафом в размере от 3 до 50 тысяч рублей.

Законопроект депутатам заксобрания представила помощник прокуратура Тамара Соловьева, которая отметила, что реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из областного бюджета.

«По данным ВОЗ, использование вейпов оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья, вызывает патологические изменения в организме и особо пагубно действует на детский организм. На уровне федерального законодательства вопрос их продажи не регулируется», — пояснила Тамара Соловьева.

Как сообщало ИА REGNUM, к образованию тромбов приводит курение кальяна — мнение учёных.