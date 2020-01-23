Петропавловск-Камчатский, , 10:46 — REGNUM Прокуратура Камчатки восстановила права врачей из города Вилючинска, которым руководство местной больницы не доплачивало за сверхурочную работу, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Читайте также: На Камчатке врача по программе «Земский доктор» посылают в суд за льготами

В прокуратуру обратился врачи Вилючинской больницы с жалобой на нарушение его трудовых прав. С октября 2018 года по сентябрь 2019 года доктор работал сверхурочно, но ему за это не платили. Общая сумма недоплаченных средств составила 24,5 тыс. рублей.

Прокуратура в суде добилась восстановления прав врача, а также — других его коллег из этой больницы. Больница погасила долги полностью. В настоящее время в суде по иску прокуратуры рассматривается аналогичное дело о защите прав врача из Вилючинска.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке врача, прибывшую из центральной России по программе «Земский доктор» чиновники минздрава послали в суд за обещанными льготами, а жить доктору пришлось в больничной палате, а не в обещанной властями квартире.