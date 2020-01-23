Москва, , 10:47 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России выпустило 23 января предупреждение к жителям Москвы об усилении ветра 23 января до 17 м/с и гололедице на дорогах.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 07 часов до 18 часов 23 января в г. Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12−17 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по г. Москве.

Также в связи с предупреждением о неблагоприятных условиях погоды МЧС порекомендовало во время нахождения за рулем автотранспортных средств: снижать скорость и соблюдать дистанцию, избегать резких обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от конструкций, которые слабо укреплены, и от деревьев.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра!», — заключается в предупреждении столичного ГУ МЧС.

Как сообщало, ранее в Гидрометцентре рассказали, что 23 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −5… −3 °С.