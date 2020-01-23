Токио, , 10:35 — REGNUM Компания Square Enix сформировала две команды разработчиков для работы над новыми проектами во франшизе Kingdom Hearts. Об этом 22 января сообщил портал Gematsu.

Релиз первого проекта одной из команд состоится «на удивление скоро». Помимо двух новых групп разработчиков, в Square Enix есть ещё два коллектива, которые работают над Kingdom Hearts III и Kingdom Hearts Union x.

Напомним, Kingdom Hearts — это ролевая приключенческая игра о путешествиях мальчика Соры по мирам из мультфильмов компании Disney. В каждом из них герой находит новых друзей и становится сильнее.

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