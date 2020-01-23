Сан-Франциско, США, , 10:26 — REGNUM Unity Technologies выпустила короткометражный анимационный фильм, созданный на одноимённом игровом движке компании. Ролик был опубликован 22 января на YouTube-канале Unity.

Созданием фильма занималась команда разработчиков Unity Demo. Их основной задачей является демонстрация графических возможностей движка.

Напомним, Unity — это кросс-платформенная среда для разработки видеоигр. Первая версия движка вышла в 2005 году.

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