Варшава, , 10:16 — REGNUM Польская компания Gaming Factory S.A. анонсировала экономическую стратегию Hotel Afterlife, в которой игрокам предстоит пытать грешников. Первый трейлер проекта появился на YouTube-канале издательства 22 января.

В Hotel Afterlife игроки станут управляющими отеля, который находится в аду. Прибывших грешников нужно будет расселять по номерам, пытать в специальных комнатах и помогать им прийти к очищению.

Релиз Hotel Afterlife ожидается в конце 2020 года. Игра выйдет на PC в сервисе Steam.

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