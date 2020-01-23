Санта-Моника, США, , 10:06 — REGNUM Американский геймдизайнер Кори Барлог, ответственный за проекты серии God of War, прокомментировал перенос даты выхода Cyberpunk 2077. На своей странице в Twitter 22 января он сообщил, что все игры «работают плохо» до самого релиза.

https://twitter.com/corybarlog/status/1220080877276823552

Барлог сказал, что часто разработчики не говорят игрокам о проблемах во время разработки, боясь негативной реакции сообщества. Геймдизайнер считает, что нет ничего постыдного в том, что игра не будет работать идеально до релиза.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Сообщается, что это связано с низкой производительностью игры на консолях.

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