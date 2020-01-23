Пермь, , 10:03 — REGNUM Верховный Суд РФ признал недействующими (то есть незаконными и необоснованными) нормативы потребления электрической энергии для нужд содержания общего имущества (ОДН) многоквартирных домов в Пермском крае. Об этом сообщил на своей странице в соцсети юрист Виталий Степанов.

Напомним, в конце лета 2019 года такое же решение вынес Пермский краевой суд. Степанов вновь заострил внимание на том, что краевой правительство уже несколько лет не в состоянии установить обоснованные тарифы.

Добавим, что в августе 2019 года тема начисления потребителям платы за общедомовое потребление (ОДН) электроэнергии при отсутствии установленного норматива общедомового потребления обсуждалась на совещании, которое состоялось на базе УФАС по региону. На нем отсутствовали чиновники минстроя, поэтому было принято решение — направить им рекомендации о проведении в трехмесячный срок работы по сбору полных и объективных данных, необходимых для расчета обоснованных нормативов.

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