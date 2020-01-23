Москва, , 09:58 — REGNUM Приключенческая головоломка 7th Sector от российского разработчика Сергея Носкова выйдет на консоли PS4 5 февраля 2020 года. Об этом сообщалось 22 января в видеоролике на YouTube-канале PlayStation.

События 7th Sector разворачиваются в «загадочном мире киберпанка», где игроку предстоит решать технические задачи. Под контролем геймера окажутся различные роботы и другие механизмы со своими особыми способностями.

Напомним, релиз 7th Sector на PC (в Steam) состоялся 5 марта 2019 года. Игра получила положительные отзывы от геймеров.

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