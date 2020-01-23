Гонконг, Китай, , 10:00 — REGNUM Продажу билетов на скоростные поезда, которые идут в китайский город Ухань (расположен в центральной китайской провинции Хубэй), приостановил железнодорожный оператор Гонконга. Об этом 23 января сообщает пресс-служба перевозчика.

Также уточняется, что ранее купившие билеты на поезда данного направления могут сдать их обратно, получив назад полную стоимость.

При этом известно, что ежедневно между Гонконгом и Уханем ходит две пары поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая ввели в связи с распространением нового типа коронавируса временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй.