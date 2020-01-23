Москва, 23 января 2020, 09:54 — REGNUM Сегодня, 23 января, президент РФ Владимир Путин поздравил первого заместителя гендиректора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с юбилеем. Гусману исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил высочайшую компетентность, эрудицию, профессионализм и талант журналиста.
«Вы внесли значимый творческий, созидательный вклад в развитие легендарного ТАСС и современных отечественных СМИ», — подчеркнул Путин и пожелал Гуману здоровья и успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, свои поздравления в связи с 70-летним юбилеем направил в адрес Михаила Гусмана президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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