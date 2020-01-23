Могадишо, , 09:59 — REGNUM Сомалийское национальное агентство разведки и безопасности арестовало музыканта Абшира Гааране Ахмеда, который признался в том, что является членом исламистской террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, задержанный являлся вокалистом музыкального коллектива из региона Банаадир. Как передает полиция, Ахмед был арестован после проведения предварительного расследования.

На официальной странице Агентства в Твиттере было также размещено видео, в котором Ахмед сообщил, что он отвечает за сбор информации и финансов для «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе Банаадир.

В «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, отрицают, что музыкант входил в ряды группировки.

Отметим, что Абшир Гааране Ахмед очень популярен в Сомали. Одна из его песен, которая восхваляет флаг страны, все еще размещена на канале государственной телекомпании «Сомалийское национальное телевидение» (SNTV) в YouTube.