Брянск, , 09:52 — REGNUM Расширением перечня местных производителей, которые занимаются поставками продуктов питания в образовательные учреждения области, займётся Брянское региональное отделение «Единой России». Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз, подчеркнув, что доля местной продукции в школьном питании уже составляет порядка 80%, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Предпочтения местным производителям отдают не только в школах, эта же практика используется при организации оздоровительной кампании в летних лагерях. Брянские сельхозпроизводители поставляют в образовательные организации сезонные и фрукты овощи, молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия.

«Региональному отделению «Единой России» уже дано поручение провести мониторинг поставщиков продукции по всем направлениям для того, чтобы подключить к остальным поставкам больше наших производителей. В ближайшее время рабочая группа партии совместно с профильным департаментом образования изучит весь перечень и внесёт свои предложения», — сказал губернатор.

Регион готов расширять поставки местных предприятий в другие субъекты РФ. В Брянской области производится 15% всего промышленного картофеля, в российском объёме 7,5% сыров занимают местные производители.