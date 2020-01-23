Новосибирск, , 09:48 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело за сообщение о ложном минировании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГУ МВД РФ по региону, 17 января в дежурную часть отделения полиции «Здвинское» поступила информация о минировании одного из учебных заведений Здвинского района. Неизвестный позвонил на телефон «02». Оперативные службы выехали на место происшествия. В результате проверки информация не подтвердилась.

Но был установлен и задержан звонивший. Им оказался 17-летний подросток из Здвинского района. Он признался, что звонил, чтобы развлечься.

Следователь отделения полиции «Здвинское» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подростка отпустили под подписку о невыезде.