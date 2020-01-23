Гонконг, Китай, , 09:52 — REGNUM В Гонконге обнаружили, с высокой степенью вероятности, второй случай заболевания пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 23 января сообщают гонконгские службы здравоохранения.

«Центр защиты здоровья Департамента здравоохранения сегодня, 23 января, расследует второй предполагаемый с высокой степенью вероятности завезенный случай новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, приводимом ТАСС.

Также указывается, что предварительные анализы 56-летнего пациента, с 10 по 19 января находившегося в китайском городе Ухане, дали положительный результат на наличие коронавируса.

При этом в настоящее время заболевшему проводят повторный тест, а позднее планируется пресс-конференция по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января службами здравоохранения Гонконга был выявлен первый случай заболевания пневмонией нового типа на территории этого специального административного района Китая.