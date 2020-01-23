Куртамыш, Курганская область, , 09:46 — REGNUM В городе Куртамыш Курганской области чиновники борются с бездомными собаками беседами с владельцами животных. Такой вывод напрашивается из ответа, оставленного властями муниципалитета на портале «Обратись», призванного оперативно решать проблемы зауральских городов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители города Куртамыш пожаловались на портале «Обратись» на бегающих сворами бездомных собак и неосвещённые в вечернее время улицы.

«Больше всего мы беспокоимся за детей. Уже ни один раз были случаи нападения собак, вечером ходить опасно и страшно. Чиновники ссылаются на то, что собаки эти хозяйские и на этом всё и заканчивается», — сообщили горожане.

В ответ они получили обещание, что в ближайшее время специалисты администрации Куртамышского района совместно с коллегами из мэрии Куртамыша проведут рейд, направленный на выявление владельцев собак, находящихся на беспризорном содержании.

«С данными владельцами специалистами будут проведены разъяснительные беседы», — гласит официальный ответ администрации города.