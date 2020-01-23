Куртамыш, Курганская область, 23 января 2020, 09:46 — REGNUM В городе Куртамыш Курганской области чиновники борются с бездомными собаками беседами с владельцами животных. Такой вывод напрашивается из ответа, оставленного властями муниципалитета на портале «Обратись», призванного оперативно решать проблемы зауральских городов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жители города Куртамыш пожаловались на портале «Обратись» на бегающих сворами бездомных собак и неосвещённые в вечернее время улицы.
В ответ они получили обещание, что в ближайшее время специалисты администрации Куртамышского района совместно с коллегами из мэрии Куртамыша проведут рейд, направленный на выявление владельцев собак, находящихся на беспризорном содержании.