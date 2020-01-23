Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Несколько тысяч листов документов, датированных 1720−1940 годами, были обнаружены археологами при разборе строительного мусора в Наугольных палатах Меншиковского дворца в Петербурге.

Об этом на своей личной странице в социальной сети сообщил профессор Департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств, и старший научный сотрудник Центра исторических исследований Адриан Селин. Находку сделали сотрудники Лаборатории археологии СПбГУ им. Г. С. Лебедева над аркой помещения бывшего Кадетского корпуса.

«Документы — прекрасная иллюстрация повседневного быта военных учреждений разных эпох <…> множество учебных материалов (а также записок, игральных карт, доносов и прочего) Кадетского корпуса и 1940-е (госпиталь в блокадном Ленинграде)», — отметил Селин.

Пока специалисты не знают, что будет с найденным кладом, хотя сохранность документов прекрасная и, как отметил профессор, реставраторы просили «ничего с ними ни в коем случае не делать».

«Музеефицирование в монстре под названием СПбГУ — дело на десятилетия», — добавил Андриан Селин.

Реставрация западного крыла Кадетского корпуса Меншиковского дворца (1730−40 гг, архитектор Дж. Трезини) началась весной 2019 года. Большая часть работ затрагивает подвальные помещения исторического здания. Специалисты выясняют состояние фундаментов и оценивают современное состояния, чтобы в дальнейшем можно было укрепить его. Последняя реставрация здесь проходила в 1960-х годах. Тогда в подвалы подсыпали полы до определенного уровня. Для этого в ход шло все что было под рукой от различного строительного мусора, до грунта с ближайших окрестностей. Сейчас специалисты все это разбирают, благодаря чему на свет удаётся вытащить предметы датированные XVIII—XX веков.

Как сообщало ИА REGNUM, в музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». В экспозиции представлены более 700 предметов, найденных в 2012 году в тайной комнате петербургского особняка Нарышкиных.

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